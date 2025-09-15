Incidente a Cammarata: un denunciato per guida in stato di ebbrezza

A Cammarata, nel centro cittadino, in via Padre Girolamo, per cause in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un’automobile. Un ragazzo di 15 anni di San Giovanni Gemini, alla guida del mezzo a due ruote, è stato sbalzato dalla sella e ha subito ferite per le quali si è reso necessario il trasferimento in ambulanza del 118 all’ospedale di Agrigento. Il conducente dell’auto, un uomo di 35 anni, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. E’ risultato positivo all’alcol test con una percentuale nel sangue oltre tre volte la soglia limite.
