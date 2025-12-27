Inchiesta sulla sanità siciliana, Cuffaro resta ai domiciliari: il Riesame conferma la misura

Condividi

Resta agli arresti domiciliari l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore “Totò” Cuffaro, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Palermo su un presunto sistema di corruzione e gestione illecita di appalti, nomine e concorsi pubblici nella sanità dell’Isola. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai difensori dell’ex governatore, confermando l’ordinanza emessa su richiesta dei magistrati e condannando Cuffaro al pagamento delle spese del giudizio.

Secondo l’accusa, Cuffaro avrebbe avuto un ruolo apicale all’interno di un vero e proprio comitato d’affari che avrebbe condizionato il funzionamento di aziende sanitarie e strutture ospedaliere siciliane, pilotando procedure di appalto e selezioni pubbliche in cambio di mazzette e favori. Un sistema che, secondo gli inquirenti, avrebbe inciso profondamente sulla gestione della sanità regionale.

Il Riesame ha rigettato anche il ricorso presentato da Vito Raso, ex autista e collaboratore di fiducia dell’ex governatore, anch’egli coinvolto nell’inchiesta. Per Raso è stata confermata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuta adeguata alla gravità delle accuse e al quadro indiziario emerso.

I giudici hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, accogliendo le valutazioni della Procura guidata da Maurizio de Lucia, che ha sottolineato il rischio di reiterazione dei reati e la solidità degli elementi raccolti nel corso delle indagini.

L’inchiesta, che ha riacceso i riflettori sulla gestione della sanità siciliana, è ancora in fase istruttoria. Cuffaro e gli altri indagati, come previsto dalla legge, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.