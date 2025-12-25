Inchiesta sulla sanità siciliana, Colletti resta ai domiciliari: ricoverato nella notte in gravi condizioni

Condividi

Resta agli arresti domiciliari Roberto Colletti, ex manager degli ospedali Villa Sofia e Civico di Palermo, originario di Siculiana, indagato nell’inchiesta sul presunto comitato d’affari che avrebbe pilotato nomine, concorsi e appalti nella sanità siciliana, indagine nella quale risulta coinvolto anche l’ex governatore Totò Cuffaro.

Il Tribunale della Libertà di Palermo ha infatti rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dagli avvocati difensori Massimo Motisi e Giuseppe Di Stefano. Una decisione che, secondo quanto riferito dai legali, avrebbe avuto gravi ripercussioni sulle già precarie condizioni di salute dell’ex manager.

Nella notte successiva al rigetto dell’istanza, le condizioni di Colletti sono improvvisamente peggiorate. “La moglie ha trovato il marito in un letto di sangue, in stato di totale incoscienza”, hanno reso noto gli avvocati. Dopo aver avvisato i carabinieri, è stato allertato il 112 e i sanitari, constatata la gravità della situazione, hanno disposto il ricovero urgente in codice rosso nella shock room del pronto soccorso.

Al momento Colletti risulta ancora incosciente e affetto da una grave sepsi. I medici stanno tentando di rianimarlo e stabilizzarne le condizioni cliniche. “Siamo molto preoccupati – sottolineano i difensori – e continuiamo a domandarci quale concreto pericolo di reiterazione dei reati possa sussistere in una persona che è in pensione da tempo e affetta da patologie gravi che rendono estremamente instabile il suo stato di salute”.

I legali avevano già evidenziato, nel ricorso al Tribunale della Libertà, le condizioni fisiche dell’indagato, ritenute incompatibili con il permanere della misura cautelare. Una valutazione che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, potrebbe ora essere nuovamente sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria.