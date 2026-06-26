Inchiesta sugli appalti a Sommatino, Caramazza sceglie il silenzio davanti al gip: la Procura chiede il carcere

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Ha deciso di non rispondere alle domande del giudice Diego “Dino” Caramazza, imprenditore di 45 anni originario di Favara, comparso davanti al gip del Tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza un presunto sistema di corruzione nella gestione degli appalti pubblici del Comune di Sommatino.

Assistito dall’avvocato Giuseppe Barba, Caramazza si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio preventivo. La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, ha richiesto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa, oltre alla scelta del silenzio, ha depositato una dettagliata memoria difensiva con la quale respinge tutte le accuse formulate dagli inquirenti. Sarà ora il giudice per le indagini preliminari a decidere se accogliere o meno la richiesta avanzata dalla Procura.

Nella stessa giornata sono stati ascoltati anche l’ex sindaco di Sommatino Totò Letizia, il dirigente comunale Roberto Alotta e il responsabile unico del procedimento Calogero Vendra. Per Letizia e Alotta i magistrati hanno chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre per Vendra la richiesta è quella degli arresti domiciliari.

Nei giorni precedenti erano comparsi davanti al gip anche l’ex vicesindaco Mariangela Castellano, l’ex assessore Jean Pierre Rumeo e gli imprenditori Luigi e Lorenzo Pulci. Per Castellano, Rumeo e Luigi Pulci la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, mentre nei confronti di Lorenzo Pulci è stata richiesta la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.

L’inchiesta riguarda un presunto sistema di tangenti finalizzato, secondo l’accusa, a favorire l’assegnazione di lavori pubblici. Gli investigatori ipotizzano che Caramazza abbia corrisposto complessivamente 45 mila euro a tre pubblici funzionari in cambio dell’affidamento diretto degli interventi di riqualificazione di Villa Garibaldi, della successiva perizia di variante e della promessa di ottenere anche i lavori di manutenzione del cimitero comunale.

Secondo la ricostruzione della Procura, gli interventi relativi a Villa Garibaldi sarebbero stati suddivisi in più affidamenti, anziché essere riuniti in un’unica procedura, così da mantenere l’importo complessivo al di sotto della soglia prevista per procedure di gara differenti. L’appalto iniziale, del valore di circa 94 mila euro, sarebbe stato successivamente incrementato con ulteriori affidamenti e una variante.

Nell’indagine figura anche Federica Caramazza, amministratrice della Edilroad Srl, nei cui confronti, tuttavia, non è stata avanzata alcuna richiesta di misura cautelare.

L’intera vicenda si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate dalla Procura dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti e tutti gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.