Inchiesta su presunti favori, chiesti 2 anni e mezzo per Cannariato: coinvolta anche l’assessora Amata

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La Procura di Palermo ha avanzato una richiesta di condanna a due anni e sei mesi nei confronti dell’imprenditrice Marcella Cannariato, nell’ambito di un’indagine che ipotizza un sistema di scambi di favori con risvolti politici.

Al centro del procedimento anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, coinvolta nella stessa vicenda ma con un diverso percorso processuale.

I pubblici ministeri Andrea Fusco e Felice De Benedittis hanno formulato la richiesta nel corso del rito abbreviato scelto da Cannariato, imprenditrice ed ex moglie di Tommaso Dragotto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe ottenuto un finanziamento pubblico di 30 mila euro per l’organizzazione di un evento a Palermo promosso dalla Fondazione Bellisario, di cui è referente regionale.

In cambio del contributo, sempre secondo l’accusa, sarebbe stata offerta un’opportunità lavorativa con alloggio per sei mesi al nipote dell’assessora Amata. Un presunto scambio che per la Procura configurerebbe un episodio di corruzione.

Le strategie difensive delle due imputate sono differenti: Cannariato, assistita dai legali Vincenzo Lo Re e Giada Traina, ha optato per il rito abbreviato, mentre Amata, esponente di Fratelli d’Italia e difesa dall’avvocato Giuseppe Gerbino, ha scelto il rito ordinario.

L’udienza preliminare per l’assessora è stata rinviata al 14 aprile a causa di un impedimento. Tuttavia, per entrambe la decisione è attesa il 20 aprile, data destinata a segnare un momento chiave per una vicenda che intreccia fondi pubblici, incarichi e politica.