Inchiesta su corruzione e appalti: concluso l’interrogatorio di Vito Raso: “Accuse infamanti e infondate”

Si è concluso dopo circa due ore l’interrogatorio di Vito Raso, ultimo dei 18 indagati ascoltati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza i reati di corruzione, turbativa d’asta e associazione per delinquere. Un’indagine che coinvolge figure di primo piano della politica siciliana, tra cui l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’ex ministro dell’Agricoltura Saverio Romano, oggi esponente di “Noi moderati”.

Raso, considerato dagli inquirenti il factotum di Cuffaro — già presidente dimissionario della Nuova Dc — è accusato di aver fatto da intermediario per organizzare incontri, pilotare concorsi pubblici e influenzare l’assegnazione di appalti, in particolare nel settore sanitario. All’uscita dall’aula del Gip Carmen Salustro, Raso ha definito le accuse “infamanti e infondate”, respingendo ogni addebito.

Assistito dall’avvocato Marco Traina, l’ex autista di Cuffaro ha risposto alle domande del giudice, offrendo — come ha spiegato il legale — “una versione alternativa dei fatti”. Il suo interrogatorio era stato rinviato rispetto a quello degli altri indagati, poiché al momento della notifica della misura cautelare si trovava all’estero.

Per gli inquirenti, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, Raso rappresenterebbe un nodo cruciale nell’organizzazione che avrebbe consentito al gruppo riconducibile a Cuffaro di condizionare attività istituzionali e politiche, soprattutto nell’ambito della sanità regionale, orientandole verso obiettivi illeciti.

Diverso l’atteggiamento di Totò Cuffaro, che nei giorni scorsi si era avvalso della facoltà di non rispondere, salvo poi rilasciare dichiarazioni spontanee.

Con la conclusione di tutti gli interrogatori, ora il Gip potrà decidere sulla richiesta della Procura, che ha domandato misure cautelari per tutti i 18 indagati.