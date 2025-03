Inchiesta su Caltaqua, dieci indagati per frode e inquinamento

Condividi

Sono 10 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla gestione dell’emergenza idrica nel centro Sicilia. Si tratta dei vertici di Caltaqua, Acqualia e Ati. Le perquisizioni nelle sedi delle società sono ancora in corso. I reati ipotizzati sono concorso in frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. I filoni d’indagine seguiti ruotano in particolare intorno alla gestione dell’erogazione, la ricerca di eventuali reati di natura economica nella gestione idrica, la non potabilità dell’acqua, inquinamento ambientale e le eventuali cause e responsabilità.