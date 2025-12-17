“Inchiesta Sanità”: revocati i domiciliari ad Antonio Iacono

Condividi

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato gli arresti domiciliari al primario del Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, Antonio Iacono, inquisito nell’ambito dell’inchiesta della Procura su appalti, concorsi e nomine nella Sanità nel cui ambito sono ancora ristretti ai domiciliari Totò Cuffaro e l’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello, Roberto Colletti. Nel frattempo la Procura ha impugnato innanzi al Riesame il mancato accoglimento da parte del Tribunale di tredici misure cautelari di arresto ai domiciliari. Antonio Iacono è difeso dagli avvocati Mauro Torti e Valentina Castellucci. Le motivazioni della revoca saranno rese note entro 45 giorni.