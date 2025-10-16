Inchiesta “Passepartout”: confermata assoluzione Giusy Occhionero

Condividi

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Agrigento il 5 maggio del 2023, di assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”, di Giusy Occhionero, 47 anni, l’ex parlamentare molisana a cui si contesta il reato di falso in concorso per avere consentito ad Antonello Nicosia, 54 anni, di Sciacca, già condannato a 13 anni di carcere per associazione mafiosa, di entrare, presentandolo come suo assistente parlamentare, in alcuni carceri siciliane, e non solo, dove Nicosia si sarebbe intrattenuto a fini illeciti con detenuti per mafia, dispensando consigli e trasferendo all’esterno i loro messaggi. E’ stata difesa dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Giovanni Bruno.