Inchiesta “Passepartout”: confermata assoluzione Giusy Occhionero

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Agrigento il 5 maggio del 2023, di assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”, di Giusy Occhionero, 47 anni, l’ex parlamentare molisana a cui si contesta il reato di falso in concorso per avere consentito ad Antonello Nicosia, 54 anni, di Sciacca, già condannato a 13 anni di carcere per associazione mafiosa, di entrare, presentandolo come suo assistente parlamentare, in alcuni carceri siciliane, e non solo, dove Nicosia si sarebbe intrattenuto a fini illeciti con detenuti per mafia, dispensando consigli e trasferendo all’esterno i loro messaggi. E’ stata difesa dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Giovanni Bruno.
Notizie correlate
-
Duplice omicidio a Naro: “Gratuita malvagità, inaudita ferocia e crudeltà”Condividi Visualizzazioni 104 Lo scorso 10 luglio la Corte d’Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Mazzara,...
-
Venerdì 17 ottobre sciopero di 24 ore del personale delle aziende pubbliche e private del servizio igiene ambientale. Possibili disagi anche ad Agrigento e provinciaCondividi Visualizzazioni 286 Le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraporti e Fiadel, hanno infatti ufficialmente aderito...
-
Favara, violenza sessuale a danno della figlia: invocata conferma condannaCondividi Visualizzazioni 362 La Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo ha invocato la conferma della...