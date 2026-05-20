Inchiesta “Demetra”, la Cassazione cancella le condanne: processo chiuso tra assoluzioni e prescrizioni

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Si conclude con l’annullamento definitivo delle condanne il procedimento giudiziario nato dall’inchiesta “Demetra”, l’indagine che aveva portato alla luce un presunto sistema di aziende fantasma e documentazioni false utilizzate, secondo l’accusa, per ottenere indebitamente sussidi e risarcimenti da Inps e Inail.

La Corte di Cassazione ha stabilito l’assoluzione per i reati relativi alle false certificazioni, ritenendo che “il fatto non sussiste”, mentre per le restanti accuse è stata dichiarata la prescrizione. Una decisione che mette la parola fine al processo, eliminando tutte le pene inflitte nei precedenti gradi di giudizio.

Tra i principali imputati figurava Giuseppe Vincenzo Terrazzino, 62 anni, ex consigliere provinciale; per lui è stata annullata la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Negli anni passati a Terrazzino era stato sequestrato e confiscato un patrimonio stimato in circa un milione e mezzo di euro, tra immobili, conti bancari, polizze assicurative e veicoli.

Annullata anche la pena a carico dell’imprenditore Giorgio Lo Presti, 72 anni, di Porto Empedocle, che in appello era stato condannato a 3 anni e 8 mesi. Stessa sorte per il medico Conti, la cui condanna a 3 anni e 6 mesi è stata cancellata.

La Suprema Corte ha inoltre eliminato la condanna a 2 anni e 6 mesi per Giacomo Giuca e le pene di 2 anni e 4 mesi nei confronti di Giuseppe Gangarossa e Salvatore Tortorici.

Rimangono validi soltanto gli effetti civili relativi ai reati non prescritti.