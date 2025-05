Inchiesta “Crollo via Atenea”: convalidato il sequestro dell’area

Condividi

La Procura di Agrigento è a lavoro nell’inchiesta, del cui fascicolo è titolare il sostituto procuratore Annalisa Failla, avviata a seguito del crollo, lo scorso 13 maggio, del muro interno nel cortile dell’ex ospedale in via Atenea oggetto di lavori di ristrutturazione per renderlo sede universitaria. Accertamenti sono in corso in relazione agli adempimenti obbligatori in tema di normative sulla sicurezza, e agli accertamenti tecnici sugli scavi sottostanti l’edificio. Al setaccio sono i ruoli dei titolari dell’impresa incaricata dall’Università di Palermo, dai tecnici e dai progettisti. Nel frattempo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha convalidato il sequestro dell’area disposto dalla Procura.