Inchiesta “Corte dei Miracoli”, Riccardo Gallo torna in libertà: revocati i domiciliari, scatta l’interdizione per un anno

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Riccardo Gallo lascia gli arresti domiciliari, ma resta sottoposto a una misura interdittiva della durata di dodici mesi. È quanto ha disposto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, che ha accolto l’istanza presentata dai difensori dell’ex deputato regionale di Forza Italia, gli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”.

Il provvedimento sostituisce la precedente misura cautelare degli arresti domiciliari con la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e servizi, consentendo a Gallo di tornare in libertà ma imponendogli il divieto di ricoprire numerosi incarichi nella pubblica amministrazione.

L’interdizione riguarda, tra gli altri, gli incarichi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, le funzioni di amministratore e dirigente negli enti pubblici e nelle società a controllo pubblico, nonché i ruoli di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. Il divieto si estende anche agli incarichi di consulenza presso enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

Nel provvedimento il Gip evidenzia che la durata della misura, fissata in un anno, è stata determinata in considerazione della particolare gravità delle condotte corruttive contestate all’ex parlamentare.

La decisione rappresenta un alleggerimento della misura cautelare personale nei confronti di Gallo, che resta comunque coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta e soggetto alle limitazioni previste dall’interdizione fino alla scadenza del periodo stabilito dal giudice.