Inchiesta “Corruzione”, Faraoni: “Fatti dolorosi”

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L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, partecipando all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello a Palermo, è intervenuta in riferimento all’inchiesta della Procura di Palermo che ha coinvolto anche il manager della Sanità agrigentino, Salvatore Iacolino. E ha affermato: “Ci sono fatti dolorosi che accadono, ma che non possono eliminare l’efficacia dell’azione che con il governo Schifani abbiamo messo in campo con tanto impegno. L’obiettivo è quello di garantire ai pazienti e ai loro familiari standard assistenziali sempre più elevati, garantendo l’accesso alle cure in tempi ragionevoli e personale qualificato”.