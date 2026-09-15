Inchiesta Cefpas, il Riesame dispone i domiciliari per Riccardo Gallo

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Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha accolto l’appello della Procura e disposto il ripristino degli arresti domiciliari per l’ex deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, coinvolto nell’inchiesta sul Cefpas.

Il provvedimento, però, non è al momento esecutivo. La misura resterà sospesa fino alla decisione della Corte di Cassazione. I difensori di Gallo, gli avvocati Lillo Fiorello e Luigi Troja, hanno già annunciato il ricorso alla Suprema Corte.

La vicenda nasce dalla decisione del gip Santi Bologna che, dopo le dimissioni di Gallo dall’Assemblea regionale siciliana, aveva sostituito i domiciliari con la sospensione per un anno dai pubblici uffici. Secondo il giudice, l’uscita dall’Ars avrebbe ridotto il rischio di reiterazione dei reati.

La Procura ha invece sostenuto che le dimissioni non avrebbero eliminato la capacità dell’ex parlamentare di esercitare la propria influenza attraverso una rete di rapporti politici e personali costruita negli anni.

Al centro dell’inchiesta ci sono i rapporti tra Gallo e l’ex direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo e l’ipotesi di un sistema di gestione dell’ente e dell’Asp di Agrigento finalizzato, secondo l’accusa, alla gestione di incarichi e interessi personali.

Tra gli elementi contestati figurano anche presunte pressioni per incarichi e consulenze, oltre ad alcuni appunti trovati nell’abitazione dell’ex deputato durante le perquisizioni.

Ora sarà la Cassazione a stabilire se la misura dei domiciliari dovrà diventare definitiva oppure essere nuovamente annullata.