Inchiesta Cefpas, il Riesame annulla l’interdizione per l’ex manager dell’Asp Capodieci

Condividi

Visualizzazioni 153

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato la misura interdittiva che disponeva per sei mesi la sospensione dai pubblici uffici nei confronti di Giuseppe Capodieci, ex direttore generale dell’Asp di Agrigento.

Capodieci, difeso dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, è coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta denominata “Corte dei miracoli” ed è indagato per corruzione insieme all’ex deputato regionale agrigentino Riccardo Gallo.

Secondo l’accusa, l’ex manager avrebbe utilizzato le proprie funzioni per favorire gli interessi del parlamentare, nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Asp di Agrigento e il Cefpas. In particolare, gli investigatori ipotizzano che l’accordo possa essere stato finalizzato anche ad agevolare il trasferimento ad Agrigento della moglie di Gallo.

La Procura aveva chiesto per Capodieci gli arresti domiciliari, richiesta non accolta dal gip Santi Bologna, che aveva comunque disposto l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Il Riesame ha ora ribaltato quel provvedimento, annullando l’interdizione e dichiarandone cessata l’efficacia. Capodieci si era nel frattempo dimesso dall’incarico di direttore generale dell’Asp di Agrigento.