Inchiesta Cefpas, domiciliari per il deputato Riccardo Gallo: sospeso per sei mesi l’ex dg dell’Asp Capodieci

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Si aggrava il quadro dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, che ipotizza un presunto sistema di corruzione nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente del personale sanitario. Il giudice per le indagini preliminari Santi Bologna ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del deputato regionale Riccardo Gallo, mentre per l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, è stata applicata la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per sei mesi.

Il provvedimento arriva al termine della valutazione delle richieste avanzate dalla Procura, che aveva chiesto misure cautelari più severe. Oltre a Gallo e Capodieci, il gip ha disposto misure interdittive anche nei confronti degli altri indagati coinvolti nell’inchiesta.

Secondo gli investigatori, il parlamentare regionale avrebbe instaurato un rapporto di reciproco vantaggio con l’allora direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo. In cambio del sostegno politico necessario a garantirne la permanenza alla guida dell’ente, il manager avrebbe favorito persone indicate dal deputato attraverso incarichi, consulenze e nomine.

L’indagine ipotizza inoltre un analogo rapporto con Giuseppe Capodieci durante il suo incarico all’Asp di Agrigento. Tra gli episodi contestati figura una convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale e il Cefpas che, secondo l’accusa, avrebbe consentito il trasferimento della moglie del deputato, dipendente del Centro, dalla sede di Caltanissetta a quella di Agrigento.

L’inchiesta passa al vaglio anche diverse procedure amministrative e appalti pubblici che, secondo la Procura, sarebbero stati gestiti per favorire soggetti vicini al parlamentare. Tra questi compare una gara da oltre 120 mila euro per la realizzazione di una biblioteca digitale, sulla quale vengono contestate presunte irregolarità nella valutazione del progetto.

Nel corso dell’interrogatorio preventivo Riccardo Gallo, assistito dagli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, ha respinto ogni accusa, chiedendo il rigetto della richiesta di misura cautelare.

Le misure interdittive riguardano anche l’ex direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo, il funzionario Gioacchino Pontillo, la funzionaria Maria Luisa Zoda, il medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca, il funzionario regionale in pensione Vincenzo Raitano e l’imprenditore Pietro Tirone.

L’inchiesta pr