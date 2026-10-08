Inchiesta “Armao”: le precisazioni di Salvatore Iacolino

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Salvatore Iacolino, già direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità, interviene sulla vicenda Armao per delle precisazioni rispetto a quanto riportato dalla stampa. E afferma: “Contrariamente a quanto sostenuto dalle testate giornalistiche, io non sono mai stato convocato dal professore Armao presso gli uffici della Presidenza della Regione, giacché lo stesso Armao non disponeva di tale potere”. Sul decreto del giugno 2025 sulle cure palliative, Iacolino precisa: “Il Dipartimento di Pianificazione strategica, che al tempo dirigevo, ha dato concreta attuazione al decreto assessoriale del giugno 2025, sottoscritto insieme all’assessore pro tempore. Il successivo provvedimento, firmato il 4 agosto 2025 e indirizzato al Dipartimento competente, era il naturale seguito del citato decreto assessoriale, per ampliare la platea degli operatori del settore”.