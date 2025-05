Inchiesta “Appalti pilotati”: si è dimesso Giovanni Campagna

Condividi

Visualizzazioni 245

Si è dimesso Giovanni Campagna, 46 anni, di Ravanusa, capo della segreteria particolare dell’assessore regionale ai Servizi primari, prima Roberto Di Mauro e adesso Francesco Colianni. Le dimissioni sono state depositate lo scorso 19 maggio, quattro giorni dopo gli arresti nell’ambito dell’inchiesta su presunti appalti pilotati, coordinata dalla Procura di Agrigento, in cui Campagna è indagato in riferimento all’appalto per la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento. Gli si contestano le ipotesi di reato di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture in concorso.