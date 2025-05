Inchiesta “Appalti pilotati”: almeno un’altra ventina gli indagati

Condividi

Nell’ambito dell’inchiesta su appalti presunti turbati e pilotati sostenuta dalla Procura di Agrigento e dalla Squadra Mobile, oltre ai 14 indagati già noti ve ne sarebbero un’altra ventina, non solo agrigentini, tra sindaci, consiglieri comunali, dirigenti, imprenditori e pubblici ufficiali. Per almeno dieci la Procura ha richiesto la proroga delle indagini per altri sei mesi ritenendo non ancora emersi con nettezza gravi indizi di colpevolezza, oppure perché sono necessari ulteriori approfondimenti investigativi. Le indagini sono state avviate a seguito di quanto denunciato alla Squadra Mobile di Agrigento da un imprenditore di Licata, afflitto dall’essere discriminato e danneggiato da un gruppo di potere capace di condizionare il libero mercato degli appalti a favore di alcuni e a discapito di altri.