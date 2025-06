Inchiesta “Appalti e mazzette”: seduta straordinaria del Consiglio a Licata

Condividi

A Licata il prossimo 17 giugno alle ore 19 si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio comunale, a cui la cittadinanza potrà partecipare. Così ha disposto la presidente del Consiglio, Anna Triglia, assecondando una specifica richiesta avanzata dall’associazione “A testa alta”. All’ordine del giorno vi sarà l’inchiesta in corso della Procura di Agrigento “Appalti e mazzette”, che ha coinvolto funzionari e dirigenti già con diversi incarichi al Comune di Licata. L’obiettivo è ricercare strumenti e misure per garantire trasparenza, integrità e legalità nella gestione delle funzioni dirigenziali e nelle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici.