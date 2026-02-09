Inchiesta antidroga a Ribera: 9 condanne

Condividi

Il Tribunale di Sciacca ha condannato 9 imputati nell’ambito di un’inchiesta antidroga, tra cocaina e hashish, ruotante su Ribera tra il 2014 e 2015. Sono stati inflitti:

4 anni e 3 mesi a Salvatore Cannella, 51 anni, di Villafranca Sicula,

4 anni e 2 mesi a Giangregory Volpe, 42 anni, di Ribera,

4 anni e 1 mese a Luigi Porroni, 71 anni, di Ribera,

4 anni e 1 mese a Simone Garufo, 49 anni, di Belmonte Mezzagno,

4 anni e 1 mese ad Agostino Giocondo, 56 anni, di Belmonte Mezzagno

4 anni e 1 mese per Antonino Adelfio, 55 anni, di Palermo

4 anni e 1 mese per Ecaterina, Elena David, 42 anni, romena residente a Ribera,

4 anni per Antonino Caronia, 59 anni, di Ribera,

4 anni per Giovanni Mazzara, 56 anni, di Palermo.