Inchiesta “Alta tensione”, la Procura generale chiede di confermare 16 condanne: processo d’appello a Palermo

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La Procura generale di Palermo ha chiesto alla prima sezione della Corte d’appello di confermare 16 condanne nell’ambito del processo “Alta tensione”, scaturito da un’inchiesta su presunti furti di energia elettrica e tangenti che sarebbero state versate a ispettori Enel per evitare controlli e denunce.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, avrebbe fatto emergere un sistema basato sulla manomissione dei contatori elettrici, che avrebbe consentito a commercianti e imprenditori di usufruire della corrente senza pagarne interamente i consumi. Un meccanismo che, secondo l’accusa, sarebbe stato favorito dalla complicità di due tecnici.

Tra le condanne pronunciate in primo grado, la più elevata era stata quella a otto anni di reclusione inflitta all’ispettore Giovanni Trupiano, successivamente deceduto. La sentenza è stata impugnata dalla moglie, che è subentrata nel procedimento in qualità di erede.

Sei anni e quattro mesi di carcere erano stati invece inflitti a Domenico La Porta, ispettore originario di Naro. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due avrebbero ricevuto somme di denaro per coprire le irregolarità e impedire che i furti di energia venissero segnalati alle autorità competenti.

A vario titolo, agli imputati vengono contestati i reati di corruzione, peculato e furto aggravato.

Il processo di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Agrigento, si era concluso con 17 condanne e due assoluzioni. Adesso la richiesta della Procura generale punta a confermare 16 delle condanne già pronunciate.

Il giudizio davanti alla Corte d’appello riprenderà il prossimo 28 gennaio, quando la parola passerà alle difese degli imputati.