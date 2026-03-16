Inchiesta a Palermo su presunte tangenti: accertamenti su telefoni e una pen drive sequestrati

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La Procura di Palermo ha disposto accertamenti tecnici irripetibili su sei telefoni cellulari e una pen drive sequestrati durante le recenti perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta su presunti rapporti tra criminalità organizzata, politica e pubblica amministrazione. I dispositivi appartengono al manager sanitario Salvatore Iacolino, ex direttore generale del Policlinico di Messina, e al presunto capo mafioso Carmelo Vetro.

Gli accertamenti saranno effettuati nelle giornate del 18 e 19 marzo dai tecnici della Direzione Anticrimine della Polizia di Stato. Le verifiche riguarderanno tre telefoni cellulari riconducibili a Iacolino e una chiavetta USB, oltre ad altri tre dispositivi telefonici trovati nella disponibilità di Vetro.

Il manager agrigentino è attualmente indagato a piede libero con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre Vetro è stato arrestato la scorsa settimana con l’ipotesi di reato di corruzione aggravata. L’indagine, che finora ha portato a due arresti, punta a fare luce su un presunto sistema di tangenti e su relazioni considerate sospette tra ambienti istituzionali e soggetti legati alla criminalità organizzata.

Gli accertamenti tecnici, definiti irripetibili perché non riproducibili successivamente nelle stesse condizioni, saranno svolti alla presenza delle parti interessate. Potranno infatti assistere anche i legali della difesa: gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Li Peri per Iacolino e Samantha Borsellino per Vetro.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal pubblico ministero Gianluca De Leo. Nel frattempo, per il 20 marzo sono stati fissati gli interrogatori preventivi degli altri indagati coinvolti nell’indagine, nei cui confronti la Procura ha richiesto l’applicazione di misure cautelari.