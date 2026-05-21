Incentivi Irfis per assunzioni e investimenti

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Da oggi a mezzogiorno è attiva la piattaforma online di Irfis FinSicilia per richiedere gli incentivi destinati alle imprese che investono in Sicilia creando nuovi posti di lavoro. La misura, prevista dalla legge regionale 2026, mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere crescita, innovazione, ammodernamento aziendale e competitività del sistema produttivo siciliano. Gli aiuti riguardano investimenti avviati dal 9 gennaio 2026, inclusi ampliamenti produttivi, trasformazioni aziendali, diversificazione delle attività e nuovi stabilimenti legati all’occupazione. Il contributo sarà a fondo perduto, calcolato sul costo del lavoro dei nuovi assunti, pari al 10% del costo salariale per due anni, elevabile al 15% con criteri premiali. Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato l’obiettivo di favorire occupazione stabile, inclusione femminile, inserimento di categorie prioritarie e diffusione di strumenti aziendali orientati a sostenibilità e welfare. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico di Irfis FinSicilia secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.