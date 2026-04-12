Incendio sospetto a Sciacca: auto distrutta dalle fiamme, si indaga per dolo

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Un’auto è stata gravemente danneggiata da un incendio scoppiato in via Cansalamone, a Sciacca. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero dubbi sull’origine dolosa del rogo.

Il veicolo coinvolto è un’Alfa Romeo Giulietta intestata a un pensionato di circa 60 anni, ma utilizzata dal figlio 35enne, attualmente disoccupato.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni abitanti della zona che, accortisi della presenza di fumo e fiamme, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.

Durante le verifiche sono emersi elementi significativi, tra cui la presenza di residui di liquido infiammabile, che fanno propendere per un gesto volontario.

La Procura di Sciacca ha avviato un’indagine per fare luce sull’episodio e risalire ai responsabili del danneggiamento.