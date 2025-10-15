Incendio Omnia Licata: quattro imputati in abbreviato

Condividi

Visualizzazioni 167

Il pubblico ministero di Agrigento, Alessia Battaglia, ha già depositato istanza di rinvio a giudizio per 16 imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio, il 20 gennaio del 2024, a danno del deposito di stoccaggio rifiuti dell’impresa Omnia in contrada Bugiades a Licata. Il rogo fu domato del tutto dopo alcune settimane: la nube tossica fu intensa, stop a uffici pubblici e scuole, e un grave danno ambientale. Ebbene adesso 4 dei 16 hanno scelto di essere giudicati in abbreviato. Si tratta di Salvatore Giuseppe Barbera, 61 anni, Carmelo D’Antona, 40 anni, Gioconda Stemma, 53 anni, e Maurizio Brancato, 50 anni. Il giudice per le udienze preliminari, Alberto Lippini, ha pertanto separato la loro posizione processuale e aggiornato l’udienza al 31 ottobre.