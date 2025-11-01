Incendio Omnia Licata: invocate quattro condanne

Condividi

Visualizzazioni 204

Il pubblico ministero di Agrigento, Alessia Battaglia, ha già depositato istanza di rinvio a giudizio per 16 imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio, il 20 gennaio del 2024, a danno del deposito di stoccaggio rifiuti dell’impresa Omnia in contrada Bugiades a Licata. Il rogo fu domato del tutto dopo alcune settimane: la nube tossica fu intensa, stop a uffici pubblici e scuole, e un grave danno ambientale. Dunque, 4 dei 16 hanno scelto di essere giudicati in abbreviato. Si tratta di Salvatore Giuseppe Barbera, 61 anni, Carmelo D’Antona, 40 anni, Gioconda Stemma, 53 anni, e Maurizio Brancato, 50 anni. Ebbene adesso il pm Battaglia ha invocato 16 anni e 6 mesi di reclusione per Carmelo D’Antona, 6 anni ciascuno per Salvatore Giuseppe Barbera e Gioconda Stemma, e 4 anni per Maurizio Brancato.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)