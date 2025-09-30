“Incendio Omnia”: 16 in pendenza di giudizio

Condividi

Il dannoso maxi incendio al deposito di rifiuti Omnia a Licata: la Procura di Agrigento invoca 16 rinvii a giudizio. I dettagli.

Il pubblico ministero di Agrigento, Alessia Battaglia, ha depositato istanza di rinvio a giudizio per 16 imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio, il 20 gennaio del 2024, a danno del deposito di stoccaggio rifiuti dell’impresa Omnia in contrada Bugiades a Licata. Il rogo fu domato del tutto dopo alcune settimane: la nube tossica fu intensa, stop a uffici pubblici e scuole, e un grave danno ambientale. I 16 sotto procedimento, che comprende anche altri reati, sono:

Carmelo D’Antona, 40 anni, di Ravanusa

Salvatore Giuseppe Barbera, 51 anni, di Campobello di Licata

Gioconda Stemma, 53 anni, di Campobello di Licata

Cristoforo Famà, 42 anni, di Licata

Maurizio Brancato, 50 anni, di Ravanusa

Emanuele Montaperto, 35 anni, di Campobello di Licata

Neculai Razvan Bostan, 40 anni, residente a Ravanusa

Francesco Salamone, 24 anni, di Ravanusa

Mario Antona, 25 anni, di Ravanusa

Alexandru Marian Buluc, 26 anni, residente a Ravanusa

Ion Acatrinei, 44 anni, residente a Ravanusa

Giuseppe Galiano, 48 anni, di Ravanusa

Giovanni Pio Galiano, 22 anni, di Ravanusa

Domenico Savio Messana, 31 anni, di Campobello di Licata

Abaru Camara, 26 anni, senza fissa dimora

Andrea Grillo, 58 anni, di Licata.

A D’Antona, Famà, Barbera e Stemma è contestato l’incendio del deposito, aggravato dal conseguente inquinamento da tossine: D’Antona e Famà come mandanti, Barbera e Stemma come esecutori.

A D’Antona e Brancato si addebita l’avere picchiato e minacciato di morte un uomo, sospettato di un furto, affinché consegnasse 170 euro, tanti quanti il valore della merce rubata.

Bostan avrebbe svaligiato un’abitazione a Campobello di Licata.

Buluc avrebbe saccheggiato un impianto sportivo comunale a Ravanusa.

Acatrinei risponde di un furto in un’abitazione a Ravanusa.

Galiano avrebbe preteso soldi da un uomo per restituire a un suo figlio minorenne la sua bici elettrica rubata.

D’Antona risponde anche di tentato omicidio: il 10 luglio del 2024 avrebbe colpito a sprangate Abaru Camara a Campobello di Licata.

Allo stesso Abaru Camara si contestano lesioni personali aggravate a danno di un uomo.

Grillo avrebbe taciuto sulle informazioni in suo possesso sui mandanti e gli esecutori dell’incendio al deposito.

Prima udienza preliminare il 10 ottobre innanzi al giudice Alberto Lippini.