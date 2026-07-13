Incendio nelle campagne di Burgio: distrutto un uliveto con oltre 200 alberi

Un vasto incendio ha devastato un terreno agricolo nelle campagne di Burgio: in fumo più di 200 ulivi di proprietà di un agricoltore. I danni all’azienda sono ingenti e la quantificazione è ancora in corso. Il fondo, inoltre, non sarebbe coperto da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella di un possibile atto doloso.
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