Incendio nelle campagne di Burgio: distrutto un uliveto con oltre 200 alberi

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Un vasto incendio ha devastato un terreno agricolo nelle campagne di Burgio: in fumo più di 200 ulivi di proprietà di un agricoltore. I danni all’azienda sono ingenti e la quantificazione è ancora in corso. Il fondo, inoltre, non sarebbe coperto da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella di un possibile atto doloso.