Incendio nella notte vicino a una farmacia ad Agrigento: paura al Quadrivio Spinasanta

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Momenti di tensione nella notte nel quartiere Quadrivio Spinasanta di Agrigento, dove un incendio è divampato nei pressi di una farmacia situata in via Regione Siciliana.

Secondo una prima ricostruzione, alcune persone non ancora identificate avrebbero dato alle fiamme un ammasso di cartoni lasciato nelle vicinanze dell’attività commerciale, approfittando delle strade quasi deserte e dell’oscurità notturna.

Provvidenziale l’intervento di alcuni residenti della zona che, accortisi del rogo, sono intervenuti rapidamente riuscendo a spegnere le fiamme prima che l’incendio potesse estendersi e causare danni più seri.

L’accaduto è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Montaperto, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’episodio. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un semplice gesto vandalico oppure di un atto intenzionale con obiettivi più specifici.

Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le cui immagini sono ora al vaglio dei militari dell’Arma per individuare eventuali responsabili.