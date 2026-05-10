Incendio nella notte a Raffadali: danneggiato un negozio di articoli agricoli

Condividi

Visualizzazioni 75

Paura nella notte a Raffadali dove un incendio ha colpito un’attività commerciale specializzata nella vendita di attrezzi per l’agricoltura e il giardinaggio. Il rogo si è sviluppato lungo la strada statale 118, nella zona periferica del paese agrigentino.

Le fiamme hanno interessato parte del locale, causando danni ancora in fase di valutazione. Il negozio appartiene a un commerciante del posto.

A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni automobilisti e passanti che hanno notato il fumo provenire dall’edificio. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per circa due ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Le cause del rogo restano al momento sconosciute. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse tracce di sostanze infiammabili, ma gli investigatori attendono la relazione tecnica dei pompieri per chiarire l’origine dell’incendio ed escludere eventuali responsabilità dolose.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla Procura di Agrigento.