Incendio nel cuore di Aragona, due auto distrutte e una palazzina danneggiata: notte di paura

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Notte di paura in via Messina, nel centro abitato di Aragona, dove un violento incendio ha distrutto due automobili e provocato danni a una terza vettura e alla facciata di una palazzina.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Aragona e della compagnia di Canicattì.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un’Alfa Romeo Mito, di proprietà di un imprenditore cinquantenne. In pochi istanti le fiamme, favorite dalla vicinanza delle auto parcheggiate, si sarebbero propagate fino a raggiungere una Cupra Leon, appartenente a un commerciante cinquantenne, che è stata completamente distrutta.

Il rogo ha inoltre interessato una Fiat Panda di proprietà di un libero professionista quarantenne, rimasta parzialmente danneggiata. Le fiamme e il fumo hanno annerito anche la facciata dell’edificio che si trova a ridosso delle vetture.

Particolarmente importante, nell’ambito degli accertamenti, il sopralluogo effettuato da vigili del fuoco e carabinieri: al momento non sarebbero state trovate tracce di liquidi infiammabili, bottiglie o altri elementi che possano far pensare con certezza a un incendio doloso.

Le cause del rogo restano quindi da chiarire. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio e stabilire se si sia trattato di un fatto accidentale oppure se dietro le fiamme possa esserci una responsabilità diversa.