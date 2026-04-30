Incendio in una casa a Castrofilippo: salvate tre persone grazie a un carabiniere fuori servizio

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Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio a Castrofilippo, dove un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione al piano terra.

Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un panno che si trovava nei pressi di alcuni fornelli rimasti accesi, probabilmente a causa di una distrazione. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto la cucina, rendendo la situazione rapidamente pericolosa.

Nell’appartamento si trovavano un’anziana, il figlio con disabilità e la badante. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, accortosi dell’emergenza, è riuscito a mettere in salvo tutte e tre le persone presenti.

Sul posto sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

Le persone coinvolte sono state sottoposte a controlli medici, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.