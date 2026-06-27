Incendio in un negozio di fiori ad Agrigento: vigili del fuoco al lavoro

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Momenti di tensione nella mattinata di oggi ad Agrigento, dove un incendio è scoppiato all’interno di un’attività commerciale specializzata nella vendita di piante e fiori, situata in via Dante.

L’allarme ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il luogo del rogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi agli edifici vicini o creare ulteriori situazioni di pericolo.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori dovranno stabilire se il rogo sia stato causato da un evento accidentale oppure se vi siano elementi che possano far ipotizzare un’origine dolosa.

Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali persone coinvolte o sull’entità dei danni riportati dal negozio. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.