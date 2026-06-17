Incendio in un autosalone nella notte: cinque vetture danneggiate, indagini in corso

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Momenti di apprensione nella notte in contrada Fegotto, lungo la strada statale 112, dove un incendio ha interessato l’area esterna di un autosalone provocando danni a cinque automobili esposte. L’allarme è scattato pochi minuti prima della mezzanotte tra lunedì e martedì.

Le fiamme, sviluppatesi inizialmente all’esterno della struttura, si sono propagate rapidamente raggiungendo il piazzale destinato all’esposizione dei veicoli. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale ha permesso di circoscrivere il rogo e impedire che l’incendio coinvolgesse un numero maggiore di mezzi o altre parti dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Favara, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno provocato l’incendio.

Nell’ambito delle prime attività investigative è stato ascoltato il titolare dell’autosalone, un uomo di 73 anni residente a Favara. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, elementi che potrebbero fornire dettagli utili per chiarire l’origine del rogo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento, proseguono senza escludere alcuna ipotesi. Al momento non emergono certezze sulle cause dell’incendio e ogni pista resta aperta in attesa degli ulteriori riscontri degli investigatori.