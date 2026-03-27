Incendio in un appartamento a Villaseta: indagini su possibile atto intimidatorio

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Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato un appartamento situato nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. L’immobile, ubicato in via De Cosmi, appartiene a una coppia di coniugi cinquantenni ma, in questo periodo, risulta disabitato.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione per poi appiccare il fuoco ad arredi e mobili. Le fiamme hanno provocato danni significativi, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando del fumo provenire dall’appartamento, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Gli investigatori stanno lavorando per risalire agli autori del gesto e comprenderne le motivazioni.

Non si esclude che si tratti di un’azione mirata: il fatto che la casa fosse vuota potrebbe indicare che chi ha agito fosse a conoscenza delle abitudini dei proprietari. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un possibile avvertimento intimidatorio.