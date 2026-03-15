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Titolo: Incendio in un appartamento a Sant’Angelo Muxaro, uomo perde la vita

Tragedia a Sant’Angelo Muxaro, piccolo centro della provincia di Agrigento, dove un uomo è morto a causa di un incendio scoppiato all’interno della sua abitazione. Il rogo si è sviluppato in un appartamento situato in via Michele Bianchi e, in pochi minuti, le fiamme hanno avvolto l’intero immobile.

Le cause che hanno provocato l’incendio non sono ancora state accertate. Secondo le prime informazioni, il fuoco si sarebbe propagato rapidamente, impedendo all’uomo di mettersi in salvo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco con cinque mezzi. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Una volta riusciti ad entrare nell’appartamento, purtroppo, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Sull’episodio sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo e ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Le autorità stanno effettuando tutti i rilievi necessari per stabilire cosa abbia innescato l’incendio che ha portato alla tragica morte del residente.