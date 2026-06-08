Incendio in campagna, respira il fumo, muore

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In provincia di Palermo, a Borgo Parrini, Antonio Cataldo, 52 anni, residente a Balestrate, è morto all’ospedale di Partinico dopo aver respirato i fumi tossici di un incendio divampato in un terreno del suocero. L’uomo si è recato sul posto per tentare di spegnere le fiamme, ma è stato preda di un malore ed è crollato a terra privo di sensi, probabilmente a causa dell’asfissia provocata dall’inalazione del fumo. Soccorso dai familiari, dai vigili del fuoco e dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduto poche ore dopo. I carabinieri indagano sull’origine del rogo e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma.