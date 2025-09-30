Incendio furgone alimenti e bevande a Porto Empedocle

A Porto Empedocle nel centro cittadino, nei pressi dell’Istituto “Pirandello”, un violento incendio è divampato a danno di un furgone adibito alla vendita di alimenti e bevande. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del locale Commissariato “Frontiera”. Indagini sono in corso al fine di risalire alla causa delle fiamme. Come secondo prassi investigativa, al momento non è esclusa alcuna ipotesi.
