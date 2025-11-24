Incendio (doloso?) nell’abitazione di una quarantenne: indagini in corso a Realmonte

Condividi

Visualizzazioni 134

Un grave episodio di natura dolosa ha scosso la tranquillità di Realmonte nella notte tra sabato e domenica. Un’abitazione situata nei pressi di via Autonomia Siciliana, di proprietà di una donna quarantenne, è stata infatti presa di mira da ignoti che, dopo essersi introdotti all’interno, hanno messo a soqquadro i locali e dato alle fiamme gli arredi.

Secondo una prima ricostruzione, chi è entrato in azione conosceva bene le abitudini della proprietaria e sapeva che in quel momento la casa fosse vuota. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente all’interno, hanno iniziato a sprigionare un denso fumo che ha attirato l’attenzione di un passante. È stato proprio quest’ultimo a lanciare l’allarme, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio potesse propagarsi o creare ulteriori danni. L’abitazione ha comunque riportato gravi danni, soprattutto agli arredi e alle strutture interne.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un gesto intimidatorio o di una ritorsione mirata. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi, verificando eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando persone che potrebbero aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti all’incendio.

La comunità locale, ancora scossa dall’episodio, attende ora risposte e sviluppi su un atto che appare chiaramente premeditato e che potrebbe avere radici in dinamiche personali ancora da definire.