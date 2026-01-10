Incendio doloso a Palma di Montechiaro

Condividi

A Palma di Montechiaro, in contrada Pozzillo, è divampato un incendio in una stalla, di proprietà di un palmese di 33 anni, danneggiandola parzialmente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno rinvenuto e sequestrato un cannello a gas, a testimonianza della matrice dolosa delle fiamme. Indagini sono in corso. La Procura di Agrigento, informata, ha avviato un’inchiesta.