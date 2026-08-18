Incendio di due moto a Fontanelle, arrestati due ventenni

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La Polizia ha arrestato due ventenni tunisini, ritenuti responsabili dell’incendio di una Honda Hornet e di un Piaggio Liberty nella frazione di Fontanelle ad Agrigento. Il raid sarebbe avvenuto poco dopo le 2 di notte, quando i due avrebbero versato liquido infiammabile sulla prima moto, provocando un rogo che ha coinvolto anche il secondo mezzo. Per l’azione avrebbero utilizzato uno scooter rubato a Porto Empedocle all’inizio di agosto, poi ritrovato a Favara. I proprietari dei due veicoli hanno lanciato l’allarme e le indagini della Squadra Volanti hanno consentito di individuare rapidamente i presunti responsabili. Entrambi risponderanno di danneggiamento aggravato e ricettazione.