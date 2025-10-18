“Incendio auto Ciulla”: pochi dubbi sull’origine dolosa delle fiamme

Condividi

Lo scorso 6 ottobre ad Agrigento, a Villaseta, in via Michele Amari, nottetempo è divampato un incendio a danno dell’automobile posteggiata dell’ex assessore comunale, Costantino Ciulla, e dell’auto della moglie, posteggiata accanto alla prima. Ebbene adesso, nell’ambito dell’inchiesta avviata e coordinata dalla Procura, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno riscontrato tracce che inducono a ritenere, poco dubitando, che si sia trattato di un incendio doloso, ovvero: altezza delle fiamme, capacità e rapidità di espansione.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)