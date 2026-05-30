Incendio auto a Palma di Montechiaro: due denunciati

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A Palma di Montechiaro i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento due palmesi di 23 e 25 anni. Gli si contesta il reato di danneggiamento a seguito di incendio in concorso. Loro mercoledì scorso avrebbero appiccato il fuoco ad un’automobile Fiat Panda di proprietà di un cuoco di 40 anni, anche lui di Palma di Montechiaro. Sul posto è stata rinvenuta e sequestrata una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile.