Incendio al deposito rifiuti Omnia: quattro condanne con rito abbreviato e dodici imputati rinviati a giudizio

Quattro condanne e dodici rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio doloso che nel gennaio 2024 devastò il centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, in contrada Piana Bugiades, nell’Agrigentino. A emettere la sentenza per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato è stato il giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini, accogliendo in gran parte le richieste avanzate dal pubblico ministero Alessia Battaglia.

La condanna più pesante è stata inflitta a Carmelo D’Antona, ritenuto tra gli autori materiali dell’incendio, che dovrà scontare 14 anni di reclusione. Nei suoi confronti erano contestati diversi reati, tra cui incendio doloso, tentato omicidio, estorsione e furto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, oltre al rogo del deposito rifiuti, sarebbe stato coinvolto anche in un episodio di minacce e aggressione ai danni di un uomo nel tentativo di ottenere denaro. La procura aveva chiesto una pena di 16 anni.

Condanna anche per Maurizio Brancato, che ha ricevuto una pena di 4 anni e 8 mesi per detenzione illegale di armi e minacce, leggermente superiore ai quattro anni richiesti dal pubblico ministero.

Per il loro presunto ruolo di supporto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’incendio sono stati condannati anche Gioconda Stemma a 4 anni e Salvatore Giuseppe Barbera a 4 anni e 8 mesi. Per entrambi l’accusa aveva chiesto una condanna a sei anni.

L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento ha permesso di ricostruire non solo la dinamica del rogo ma anche un contesto caratterizzato da episodi di criminalità diffusa, tra minacce, furti, rapine e persino un tentato omicidio.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, l’incendio sarebbe stato appiccato dietro il pagamento di appena cento euro. Gli esecutori materiali avrebbero agito dopo aver assunto crack. Gli investigatori ipotizzano inoltre che il gesto possa essere stato commissionato da mandanti rimasti al momento ignoti, forse legati a interessi economici nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Il rogo distrusse completamente l’impianto di stoccaggio e provocò un grave impatto ambientale: una densa nube tossica si diffuse per diversi giorni sull’area urbana, creando forte preoccupazione tra i residenti.

L’inchiesta prosegue per altri dodici imputati che non hanno scelto riti alternativi. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per Cristoforo Famà, Emanuele Montaperto, Neculai Razvan Bostan, Francesco Salamone, Mario Antona, Alexandru Marian Buluc, Ion Acatrinei, Giuseppe Galiano, Giovanni Pio Galiano, Domenico Savio Messana, Abaru Camara e Andrea Grillo.

Il processo nei loro confronti inizierà il prossimo 18 maggio davanti ai giudici della prima sezione penale.