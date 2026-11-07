Incendio al carro di Santa Rosalia a Palermo, denunciato un 61enne: individuato il presunto responsabile

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Un gesto che ha suscitato indignazione nella comunità palermitana. Le fiamme avevano danneggiato uno dei simboli più rappresentativi della devozione cittadina, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 61 anni, palermitano, residente a Campofelice di Roccella, disoccupato e con precedenti penali, ritenuto responsabile dell’incendio divampato lo scorso primo novembre ai danni del carro di Santa Rosalia.

L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco in via Porta dei Greci, nei pressi del Foro Italico, dove si trovava la struttura.

Le fiamme avevano già interessato il lato destro del carro, simbolo della tradizionale festa dedicata alla Santuzza, profondamente legata alla storia e all’identità religiosa di Palermo.

Le indagini, avviate immediatamente dai militari dell’Arma, hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti determinanti per risalire al presunto responsabile. Per il 61enne è scattata la denuncia per danneggiamento seguito da incendio.