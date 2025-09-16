“Incendio Agrimarket”: no a risarcimento danni proprietà adiacenti

Il Tribunale ha rigettato le istanze di risarcimento danni proposte con ricorso dai quattro proprietari di un appartamento ad Agrigento adiacente al negozio Agrimarket, al Villaggio Mosè, lungo viale Sciascia, teatro di un devastante incendio il 2 marzo del 2007. I ricorrenti hanno citato in giudizio il Comune di Agrigento ritenendolo responsabile dei danni provocato dal rogo per il quale sarebbe stata accertata la natura dolosa, tuttavia non risalendo ai responsabili. I proprietari pagheranno le spese processuali, quantificate in circa 5.000 euro.
