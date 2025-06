Incendio a Casteltermini risolto tramite il tempestivo intervento di una Guardia giurata

Condividi

Visualizzazioni 103

Una guardia giurata della Metronotte d’Italia, Giovanni Rizza, durante un servizio di pattugliamento notturno a Casteltermini, si è accorto di un incendio innanzi ad un ingresso secondario di un negozio. Ha subito telefonato al 112, alla centrale operativa della Metronotte d’Italia e al proprietario del negozio. In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, Rizza ha allarmato i residenti nella palazzina soprastante, che hanno spostato le automobili parcheggiate e hanno sgomberato gli appartamenti per sicurezza. Poi, in collaborazione con alcuni dei presenti, ha spento le fiamme esterne al negozio tramite dell’acqua e degli estintori forniti dai residenti. Poi ci si è accorti del fuoco anche dentro il negozio. I Vigili del fuoco nel frattempo hanno telefonato a Giovanni Rizza affinchè gli venisse incontro per condurli esattamente sul posto. I Vigili hanno così sfondato il portone in ferro del negozio e spento il rogo.