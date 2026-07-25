Incendi tra i Monti Sicani, istituita una cabina di regia

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E’ stata istituita una cabina di regia per coordinare gli interventi a sostegno delle aziende agricole e zootecniche colpite dagli incendi che hanno devastato i Monti Sicani. L’iniziativa è stata assunta nel corso di un incontro tra il Gal (Gruppo azione locale) Sicani, i sindaci dei Comuni aderenti e il presidente della Provincia di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Tra le priorità vi sono il reperimento di foraggio per gli allevatori, la richiesta dello stato di calamità naturale e la convocazione di un tavolo tecnico con la Regione Siciliana e l’assessorato all’Agricoltura. Sarà inoltre predisposto un modulo unico per consentire ad aziende agricole, allevamenti e cittadini di segnalare i danni subiti. La cabina di regia, coordinata dal Gal Sicani e dal servizio di Protezione civile della Provincia di Agrigento, raccoglierà le esigenze del territorio per favorire un collegamento diretto con le istituzioni. Pendolino ha ribadito la necessità di interventi tempestivi per sostenere agricoltori e allevatori e limitare le conseguenze dell’emergenza.