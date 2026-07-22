Incendi senza tregua nei Monti Sicani: evacuazioni, strade chiuse e disagi per l’emergenza

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Continua a peggiorare la situazione incendi nell’entroterra della provincia di Agrigento, dove il vasto rogo che da giorni interessa i Monti Sicani sta causando gravi disagi e mettendo a rischio abitazioni e infrastrutture.

A Cammarata, il sindaco Giuseppe Mangiapane ha disposto l’evacuazione precauzionale delle persone residenti e dei villeggianti presenti nella zona montana al confine con Santo Stefano Quisquina. Per motivi di sicurezza è stata inoltre chiusa la strada in prossimità del Belvedere e interdetto il transito lungo la Strada Provinciale 24, principale collegamento tra i due centri.

L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a lasciare l’area interessata senza creare situazioni di panico, attenendosi esclusivamente alle indicazioni fornite dalle forze impegnate nell’emergenza e senza percorrere strade secondarie.

Il violento incendio ha provocato problemi anche nel territorio di Bivona, dove il calore e le fiamme hanno danneggiato alcune condotte della rete idrica. Per limitare i disagi ai cittadini rimasti senz’acqua, il Comune ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti.

Massima allerta anche a Santo Stefano Quisquina, dove vigili del fuoco, Corpo Forestale, canadair ed elicotteri stanno lavorando senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco e proteggere l’Eremo di Santa Rosalia. Il complesso religioso, al momento, risulta fuori pericolo, ma il forte vento continua ad alimentare nuovi focolai, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

Le squadre antincendio restano impegnate su diversi fronti in tutto il comprensorio dei Monti Sicani, mentre le elevate temperature e le condizioni meteo avverse continuano a favorire la propagazione delle fiamme, mantenendo alta l’allerta in tutta l’area.